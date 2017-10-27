Rosselhoznadzor, Türk domates ihracatçılarının listesini genişletmeye hazır

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Türk domates ihracatçılarının listesini genişletme konusu üzerinde çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.
Rosselhoznadzor Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, \"Rosselhoznadzor hükümetin talimatıyla bu konu üzerinde çalışmaya hazır\" ifadesini kullandı.
Daha önce Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kasım-Aralık aylarında Türk domateslerinin Rusya\'ya sevkiyat hacminin artırılması konusunun görüşülebileceğini belirtti.