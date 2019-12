Ross Lovegrove'un eserleri Türkiye’de

Galerist, dünyaca ünlü tasarımcı Ross Lovegrove'un büyüleyici koleksiyonunu içeren "Primordial/Ezeli" adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak sergi, 24 Ocak–28 Şubat tarihleri arasında görülebilecek.



Galerist, dünyaca ünlü İngiliz tasarımcı Ross Lovegrove'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saf biçimler oluşturma arayışında yeni malzemeler, süreçler ve teknolojiler kullanarak, kendisini çağdaş sanat ve tasarım dünyasında farklılaştırmayı başaran Ross Lovegrove'un "Primordial/Ezeli" adlı kişisel sergisi 24 Ocakta Galerist'te açılacak.



Sergi, alüminyum ve karbon liflerin olabilecek en üst sınırlarına kadar esnetilmesi ve şekillendirilmesiyle oluşturulan tasarımlardan meydana geliyor. Ross Lovegrove'un karbon lifi kullanarak tasarladığı "Ridon" isimli motosiklet de ilk kez sergilenecek.



Sanatçının deneysellik tutkusunu yansıtan, tasarımın biyoloji ve sanat gibi alanlarla kesiştiği noktalarda malzeme, teknoloji ve formun sınırlarını zorlayan sergi, 28 Şubata kadar görülebilecek.



Ross Lovegrove'un doğanın mantığı ve güzelliğinden ilham aldığı tasarımları teknoloji, malzeme bilgisi ve akıllı organik formlardan oluşan bir üçlemeyi barındırıyor. 21. yüzyılın yeni estetik ifadesi olarak görülen üslubun yaratıcısı kabul edilen Lovegrove'un tasarımlarında fotoğraf makinesinden otomobillere, tren, uçak ve mimarlığa kadar dokunduğu her alanda her zaman iyimserlik ve yenilikçi bir hareketlilik yansıtan derin bir insani yaklaşım ve çeşitlilik göze çarpıyor.





Lovegrove kimdir?



Ross Lovegrove, 1958'de Galler'in Cardiff şehrinde doğdu. Manchester Polytechnic Üniversitesi'nden mezun olan Lovegrove, master eğitimini de London Royal College of Art'ta tamamladı.



Almanya'da Frog Design'da Sony için walkman ve Apple için bilgisayar tasarımı gibi projelerde tasarımcı olarak çalışan Lovegrove, daha sonra Knoll International'da danışman olarak görev yaptı. Daha sonra Paris'e taşınan sanatçı, büyük başarı kazanan Alessandri Ofis Sistemi'ni tasarladı.



Jean Nouvel ve Philippe Starck ile beraber Atelier de Nimes'e davet edilen Lovegrove, aralarında Cacharel, Louis Vuitton, Hermes ve Dupont'un da bulunduğu bir çok üreticiye danışmanlık yaptı.



Airbus Industries, Kartell, Ceccotti, Cappellini, Idee, Moroso, Luceplan, Driade, Peugeot, Apple Computers, Issey Miyake, Vitra, Motorola, Biomega, LVMH, Yamagiwa Corporation, Tag Heuer, Hackman, Alias, Herman Miller, Japan Airlines ve Japonya merkezli Toyo Ito Architects'in de bulunduğu müşteriler için projeler geliştiren sanatçı, bir çok uluslararası ödül kazandı.



Ross Lovegrove, Vitra için tasarladığı İstanbul Serisi ile de Wallpaper Dergisi'nin "En İyi Banyo Ödülü" (2006), "Red Dot Ödülü" (2006), Chicago Müzesi "Good Design Ödülü" (2006) ve banyo kategorisinde "Elle Decor Uluslararası Tasarım Ödülü"nün (2007) sahibi oldu.



Sanatçının yapıtları aralarında New York Modern Sanat Müzesi, Londra Tasarım Müzesi ve Weil Am Rhein, Basel'deki Vitra Tasarım Müzesi'nin de bulunduğu dünyanın çeşitli tasarım müzelerinin sürekli koleksiyonlarında yer alıyor.