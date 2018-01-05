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Spor

Ross Barkley, Chelsea'ye transfer oldu

İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Everton'dan Ross Barkley'i 5

05 Ocak 2018 23:17

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Everton\'dan Ross Barkley\'i 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, \"Ross Barkley ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki futbolcu, 8 numaralı formayı giyecek\" denildi.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Barkley, \"Başlayacağım günü iple çekiyorum. Chelsea gibi bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmak, benim için inanılmaz bir şey. Umarım kendimi geliştirerek, daha fazla gol atarım\" dedi.
Everton\'ın Ross Barkley\'i Chelsea\'ye 17 milyon Euro karşılığında gönderdiği belirtilirken, Bu paranın Beşiktaşlı Cenk Tosun\'un transferinde kullanılacağı ifade edildi.

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