Rospotrebnadzor'dan, Türkiye’de temsilciliğe itiraz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) – Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye’de temsilcilik açılması fikrini desteklemediklerini, çünkü her ülkenin enfeksiyonların yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmaları kendi başına düzenlemesi gerektiğini bildirdi.

Popova, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Tur operatörleri kısa süre önce düzenlenen toplantıda Türkiye’de Rospotrebnadzor temsilciliği açılmasını teklif etti” dedi.

Konuşmasına devam eden Popova, “Her devlet kendi topraklarındaki çalışmalarını kendisi düzenliyor ve biz Türk meslektaşlarımızla tatilin turistler için güvenilir ve rahat olması için neler yapılması gerektiğini görüşeceğiz. Kasım ayında Moskova’da tarafların Rus turistleri korumak için atılacak adımları görüşecekleri toplantı düzenlenecek.” dedi.