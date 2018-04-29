Rosneft Erbil'le 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Irak Kudastan Bölgesel Yönetimiyle bir milyar dolardan fazla bir tutara sahip bir doğalgaz boru hattı anlaşması yaptı.

IKBY 2014'ten bu yana Bağdat'taki merkezi yönetimden bağımsız olarak petrol ihraç ediyor. Rosneft de bu yıl bu bölgeden petrol satın alan şirketler arasına girmiş ve gelecekteki petrol alışverişi karşılığında bölgesel yönetime yüz milyonlarca dolar kredi vermişti.

Şirket bu son anlaşmayla da bir doğalgaz boru hattı kurma anlaşması imzalayarak, bölgedeki yatırımlarını büyüttü.

Reuters haber ajansına bilgi veren anlaşmaya yatın kaynaklar, yatırımların bir milyar doları aşacağını söyledi.

Erbil yönetimi, petrol gelirlerinin nasıl paylaşılacağı konusunda Bağdat ile yıllardır süren uzlaşmazlığın ardından 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.

IKBY, IŞİD'le mücadele ve düşen petrol ve doğalgaz fiyatları nedeniyle yeni kaynaklara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Erbil yönetimi, mali durumunu düzeltmek için gelecekte satış vaatli anlaşmalara bağımlı durumda. Ancak şu ana dek, uzun vadede daha büyük yatırımlar gerektiren büyük doğalgaz yataklarını geliştirmeyi başaramadı.

Rosneft anlaşmasının, şu ana dek daha çok orta büyüklükteki şirketler tarafından yapılan doğalgaz yataklarının gelişimini hızlandırması bekleniyor.

Anlaşmanın Türkiye içinse, Avrupa'ya giden doğalgazda önemli merkezlerden biri haline gelme yolunda bir adım olabileceği yorumu yapılıyor.

Boru hattının yılda 30 milyar metreküp kapasiteye sahip olması öngörülüyor.

Bu miktar, Avrupa'nın gaz talebinin yüzde 6'sı ve kıtanın en büyük gaz tedarikçisi Rusya'nın sattığı doğalgazın altıda biri.

Boru hattının 2019'da bölgenin iç tüketiminde kullanılması, 2020'den sonra da ihracata başlaması öngörülüyor.

IKBY ayrıca şu anda günlük 650 bin varil olan petrol ihracatını 2020 itibariyle bir milyon varile yükseltmeyi planlıyor.