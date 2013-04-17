Roslin Enstitüsü'nde domuz kopyalandı

Roslin Enstitüsü, klon koyun Dolly'nin ardından 'gen düzenleme yöntemi' ile Pig 26 adını verdikleri domuz kopyaladı.

4 ay önce doğumu gerçekleşen Pig 26 için enstitü, kabul edilebilir olması için daha basit bir yönteme başvurdu. Araştırmacılar, hayvan DNA’sını direk kopyalamak yerine yeni bir genetik materyalin içine koyarak genetik şifre oluşturdu. Daha önce yapılanın aksine klona karşı gelen ve hastalıkların mutasyon geçirmesine sebep olacağı belirtilen antibiyotiklere dayanıklı genler kullanılmadı.