Rosier'de mutlu son yakın

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Valentin Rosier'i kalıcı olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade edildi.

Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.



Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.



Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı.



2 sezon önce Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olan Fransız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi.



Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.