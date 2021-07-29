Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Rosier bu akşam saat 23.10’da İstanbul’da olacak.

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, bu akşam İstanbul’da olacak.

Fransız futbolcu, gelecek sezonda da siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyecek. 24 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan anlaşmaya göre; Fransız oyuncu gelecek sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak forma giyecek.

Siyah-beyazlılar sezon sonunda Portekiz ekibine 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ın kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında önemli pay sahibiydi. (NTV Spor)