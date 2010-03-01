Rosie terk edildi

Dünyaca ünlü İngiliz top model Rosie Huntington-Whiteley (22) dört aydır birlikte olduğu Fransız aktör Olivier Martinez’den ayrıldı.

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İddialara göre 44 yaşındaki aktör, kasım ayında Victoria's Secrets markasının defilesinde tanıştığı modeli terk etti. Yeni yılı sevgilisiyle Paris’te romantik bir tatille kutlayan model Sevgililer Günü’nü ise yalnız geçirmiş. Ayrılığın nedeninin ikilinin yoğun iş temposu olduğu iddia ediliyor. Çifte yakın isimler, “Rosie’nin çok üzüldüğünü ancak kısa sürede kendisine yeni sevgili bulacağını” söyledi.