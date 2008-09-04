Rosetta kuyruklu yıldızı kovalıyor

Mars’ta su bulundu!

Uzayda kıyasıya rekabet

Kuyruklu yıldıza inmek üzere 4 yıl önce uzaya gönderilen Avrupa'nın uzay çalışmalarının amiral gemisi Rosetta uzay aracı, Cuma akşamı Mars ile Jüpiter'in yörüngelerinin arasında bulunan "2867 Steins" göktaşına iyice yaklaşacak.Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Rosetta'nın Cuma günü TSİ 21.58'de gök taşına 800 km yaklaşacağı ve "yanından" saniyede 8,6 km hızla geçeceği belirtilerek, uzay aracının bu geçişi sırasında 4,6 km uzunluğunda, kendi çevresinde 6 saatten biraz uzun bir sürede dönen ve Güneş'ten 353 milyon km uzaklıkta bulunan bu göktaşını ayrıntılı biçimde inceleme olanağı bulacağı kaydedildi.Rosetta programının direktörü Gerhard Schwehm, uzay aracının gök taşının yanından geçişinden 1,5 saat kadar sonra Rosetta'nın ilk radyo sinyallerinin Dünya'ya ulaşmaya başlayacağını belirterek, Almanya'nın Darmstadt kentindeki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi'nden bilim adamlarının bu verileri inceleyeceğini ve bu konudaki ilk sunumlarını Cumartesi yapacaklarını söyledi.Schwehm, 2867 Steins asteroidinin E tipi, silikatlardan oluşmuş, karanlık yüzeyli olduğunu ve şimdiye dek hiçbir uzay aracı tarafından incelenmediğini belirterek, Dünya için potansiyel tehdit olan gök taşlarıyla ilgilenen uzmanların, Rosetta'nın göndereceği verilere ayrı bir önem verdiklerini kaydetti.Haziran 2010'da da Lutetia adlı bir başka asteroidin yanından geçecek Rosetta uzay aracı, 2014'te Dünya'ya 675 milyon km uzaktaki 67/P Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına toplam 6,5 milyar km yol katettikten sonra yaklaşacak. Bu gök cismiyle yan yana hareket edecek ve ayrıntılı görüntülerini Dünya'ya geçecek Rosetta, daha sonra kuyruklu yıldızın yüzeyine kimyasal analiz yapması için buzdolabı büyüklüğünde bir robot indirecek.Kuyruklu yıldızın yörüngesine girerek, Philae modülünü bırakması planlanan Rosetta'nın 4 Temmuz'da da Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA'nın Deep Impact aracının Tempel-1 kuyruklu yıldızına patlayıcı atmasının ardından, Amerikalıların kullanımına tahsis edilmesi öngörülüyor.Oluşumlarından bu yana çok az kimyasal değişikliğe uğrayan kuyruklu yıldızların keşfi, güneş sistemi ve evrenin gerçeklerinin anlaşılması açısından önemli bulunuyor.Uzay aracının asıl hedefi olan Wirtanen kuyruklu yıldızı çoktan güneş sisteminin dışına çıkmış bulunuyor.Yaklaşık bir milyar avroya mal olan Rosetta uzay mekiği Avrupa'nin uzay çalışmalarının amiral gemisi niteliği taşıyor.Rosetta, daha önce seyri için gerekli hızlanmayı kazanmak amacıyla iki kez Dünya'nın ve bir kez de Mars'ın yanından geçmiş, bu gök cisimlerini tramplen gibi kullanmıştı. AB yapımı uzay aracının Kasım 2009'da üçüncü kez Dünya yakınından geçmesi planlıyor.Rosetta uzay aracının daha önce hiç denenmemiş bir misyonla bir kuyruklu yıldızı takip ederek önce ona yaklaşması ve hızını ayarlayarak kuyruklu yıldızın üstüne modülü kondurması hedefleniyor.Uzmanlar, kuyruklu yıldıza inen aracın ayaklarının çok sağlam olması gerektiğini belirterek, inişin yıldızın seyir yönünün tersine olması nedeniyle bu operasyonun zorluğuna dikkat çekiyor.Kuyruklu yıldız projesine ve ilk kez bir kuyruklu yıldıza iniş yapacak uyduya, 1799'da Mısır'ın Reşit (Rosetta) kenti civarında bulunan, üzerinde Yunanca ve hiyeroglif yazılar ve hiyeroglifin çözülmesini sağlayan bazalt tabletten "Rosetta" adını veren bilim adamları, hedef olarak ilk başta, Dünya'yı sık sık ziyaret eden Wirtanen kuyruklu yıldızını seçmişlerdi.