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Kültür-Sanat

‘Rosenbergler Ölmemeli’ neden kaldırıldı?

Sezon başından beri sahnelenen ve son haftalarda tartışma konusu olan ‘Rosenbergler Ölmemeli’ programdan kaldırıldı.

25 Şubat 2012 13:57

T24 - İstanbul Şehir Tiyatrosu (İBŞT) tarafından sezon başından beri sahnelenen ve son haftalarda tartışma konusu olan ‘Rosenbergler Ölmemeli’ programdan kaldırıldı.

Radikal gazetesinin haberine göre; Şehir Tiyatroları’ndan gelen açıklama, oyunun bir telif problemi nedeniyle kaldırıldığı iddia edildi.

T24 yazarı ve "Rosenbergler Ölmemeli" oyununun yönetmeni Orhan Alkaya ise şimdilik gelişmeleri izlediğini söyledi.

Julius ve Ethel Rosenberg çiftinin Sovyet casusları oldukları gerekçesiyle ABD’de 1953’te idam edilmelerini konu edinen Alain Decaux imzalı oyun, bir adalet trajedisi anlatıyor.

Düne kadar mart programında da olan oyuna seyirci ilgisi de hayli yoğundu. Oyun bugün 15.00 ve 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde son kez sahnelenecek.

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Rosenbergler Ölmemeli

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