Rosatom, Türkiye'deki nükleer santral inşaatının partnerlerini denetleyecek

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 30 Ağustos, (DHA)-Rosatom şirketi, Akkuyu nükleer santralinin gelecekteki Türk ortaklarını denetleyecek. Mali, hukuki ve vergi analizi dışında itibar risklerinin de değerlendirileceğini belirtildi.

Rosatom Energo International kendi internet sitesinde Akkuyu\'nun gelecekteki Türk ortaklarına ilişkin due diligence düzenlenmesine ilişkin teklifi yayınladı. Rosatom Energo International Genel Müdürü Anastasiya Zoteeva Haziran ayında Cengiz, Kolin ve Kalyon olmak üzere 3 özel Türk şirketi ile Akkuyu inşaat projesinin sermayelerine dahil olmalarına ilişkin anlaşma imzaladı. Bu Rosatom\'un yabancı yatırımcı çekmek için yaptığı ilk anlaşma oldu. Rosatom Türk şirketinin sermayeye katkısını henüz açıklamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya\'nın projeye yatırımının 22 milyar dolar olacağını söylemişti.

Rosatom Energo International temsilcisi Rus RBK haber ajansına yaptığı açıklamada, \"Türk yatırımcılarla yatırım anlaşmasının 2017 yılının sonuna kadar imzalanması bekleniyor. Partnerlerin uzman değerlendirmesi 3 haftadan 3-4 aya kadar sürebilir\" ifadesini kullandı.

Rosatom\'un 28 Eylül\'de de danışmanı seçeceği belirtildi. Danışmanın PwC, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG gibi dört büyük şirketten seçileceği düşünülüyor. Seçilecek danışman şirketlerin ortak yatırım imkanı için hukuki, mali ve vergi denetlemesini yapacak. Para akışına olumsuz etki yapacak tüm riskler dışında Bloomberg, Financial Times, Reuters, Zaman, Milliyet, Sabah, Hürriyet, Anadolu gibi Türk, Avrupa ve dünya basınındaki yayınlar dikkate alınarak itibar analizi yapılacak.