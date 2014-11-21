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Röportaj Atölyesi'nin ilk durağı Çanakkale

Usta gazeteciler ile genç gazeteciler ve gazeteci adaylarını bir araya getirmeyi planlayan Röportaj Atölyesi 21-24 Kasım tarihlerinde Çanakkale'de çalışmalar yürütecek

21 Kasım 2014 20:09

Gerçekleri insanlara aktarmada etkili bir yazım türü olan “röportaj”ın öneminin kavratılması, konuyla ilgili teorik ve pratik bilgilerin hatırlanması ve yenilenmesi, usta röportajcılarla genç kuşak gazeteciler arasında kopan bağın yeniden kurulması amacıyla başlatılan Röportaj Atölyesi çalışmaları, üç kenti kapsayan bir projenin ilk durağı olan Çanakkale’de başlıyor. Gazeteci adaylarını ve genç gazetecileri kapsayan Röportaj Atölyesi çalışmaları Çanakkale’den sonra Antalya ve Diyarbakır’da sürdürülecek.

Röportaj Atölyesi, Umut Vakfı ve Freiderich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen atölye çalışmasının ilk ayağı olan  Çanakkale’de, Antalya ve Diyarbakırlıların da katılımıyla 30’u aşkın genç gazeteci bir araya gelecek.

21-24 Kasım 2014 tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak Röportaj Atölyesi çalışmalarında deneyimli gazeteciler Celal Başlangıç ve Ragıp Duran ile akademisyenler Dr. Ceren Sözeri, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Avukat Fikret İlkiz “atölye yürütücüsü” olarak görev yapacak.

Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Röportaj Atölyesi’ndeki  çalışmalar, “Temel Gazetecilik İlkeleri”, “Haber Toplama ve Yazma Teknikleri”, “Röportajın Tanımı, Röportaj Teknikleri, Röportaj Ustaları”,  “Edebi Gazetecilik”, “Nefret Söylemi”, “Haber ve Hukuk, Kaynakla İlişkiler, Basın Yasası” konularında gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmalarının son günü katılımcılar, Çevre Platformu yöneticileriyle birlikte Kaz Dağları’nı gezecek, maden aramalarının doğayı tahribine yönelik etkileri yerinde inceleyerek röportaj çalışması yapacak.

Çanakkale Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Çanakkale Şubesi tarafından desteklenen; Çanakkale Valiliği, Kepez ve Bayramiç Belediyeleri ile Çanakkale’deki çeşitli özel sektör kuruluşlarının katkı sunduğu Röportaj Atölyesi’nin çalışmaları Çanakkale’den sonra önümüzdeki aylarda üç kentten katılan gazeteci adayları ve genç gazetecilerle Antalya ve Diyarbakır’da sürdürülecek.

 

Röportaj Atölyesi mevcut medyaya seçenek sunacak

 

Gazeteciliğin “rutin haber”den sonra en önemli yazım türü olan “röportaj”ın son yıllarda egemen medyada neredeyse unutulması karşısında genç kuşak gazetecilere ve gazeteci adaylarına “röportajcılık” konusunda hem teorik hem pratik bilgi aktarmayı, mevcut medya düzenine “röportaj”ı bir seçenek olarak sunmayı ve alternatif medyaya “röportajcı” yetiştirmeyi hedefleyen Röportaj Atölyesi çalışmalarına 2013 Ekim’inde 78’liler Girişimi bünyesinde başladı.

İki gazeteci Celal Başlangıç ve Ragıp Duran’la iki akademisyen Doç. Dr. Esra Arsan ve Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği atölye çalışmalarına, Hasan Cemal, Mete Çubukçu, Yalçın Pekşen, Erdoğan Aydın, Faik Bulut, Cengiz Aktar, Fikret İlkiz, Tuğrul Eryılmaz, Pınar Öğünç, Göksan Göktaş, Doğan Akın, Ergin Konuksever, Ergun Çağatay, Mihail Vasiliyadis, Bekir Ağırdır, Hakan Kara, Yiğit Bener gibi deneyimli gazeteciler, akademisyenler ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı.

 

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