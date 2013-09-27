Röportaj Atölyesi’ne başvurular başladı

Gazeteciliğin en önemli yazım türlerinin başında gelen, son dönemde medyada hak ettiği yeri bulamayan “röportaj”ın; öneminin kavratılması, konuyla ilgili teorik ve pratik bilgilerin hatırlanması ve yenilenmesi, usta röportajcılarla genç kuşak gazeteciler arasında kopan bağın yeniden kurulması amacıyla projelendirilen “Röportaj Atölyesi” için başvurular başladı. 78’liler Girişimi bünyesinde oluşturulan ve son başvuru tarihi 20 Ekim 2013 olan “Röportaj Atölyesi”nde deneyimli gazetecilerle akademisyenler yer alacak. Üç ay sürecek atölyede çalışmalar 26 Ekim 2013’te başlayacak.



Celal Başlangıç, Ragıp Duran, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Doç. Esra Arsan’ın “Atölye Yürütücüsü” olacağı çalışmalara katılacak “Atölye Konukları”ndan bazılarının adları şöyle: Bekir Ağırdır, Bekir Coşkun, Can Dündar, Cengiz Aktar, Doğan Akın, Erdoğan Aydın, Ergin Konuksever, Faik Bulut, Fikret İlkiz, Fikret Otyam, Göksan Göktaş, Hasan Cemal, Hıfzı Topuz, Hikmet Çetinkaya, Mete Çubukçu, Mihail Vasiliadis, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Rıdvan Akar, Sarkis Seropyan, Sırrı Süreyya Önder, Tuğrul Eryılmaz, Yalçın Pekşen.

Hafta içi Salı ve Perşembe günleri 18.30-20.30, hafta sonu Cumartesi günleri de 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan” Röportaj Atölyesi”ne katılmak için “78li.org” adresindeki başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Başvuranlar arasından yapılacak değerlendirme sonucu 50 aday belirlenecek. 23-24 Ekim2013 tarihleri arasında yapılacak mülakatla da birinci dönem çalışmalarında yer alacak 25 kişi seçilecek.

Haftada toplam 10 saat gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında “Temel Gazetecilik”, “Röportaj Teknikleri ve Röportajcılar”, “Edebi Gazetecilik” gibi çalışmaların yanı sıra “Medya Hukuku”, “Dijital Gazetecilik” gibi alanlarda da bilgi ve deneyim aktarılacak. Üç aylık atölye çalışmalarında ayrıca Türkiye’de gazetecilik yapanların bilgi sahibi olması gereken “Kürt Sorunu”, “Ortadoğu”, “Azınlıklar”, “Avrupa Birliği”, “Aleviler” gibi temel konulara da gazetecilik perspektifiyle yer verilecek. “Röportaj Atölyesi”yle ilgili açıklamada, Yaşar Kemal’in “Röportaj bal gibi edebiyattır” sözüne yer verilerek şu görüşler dile getirildi: “Gazeteciliğin düz haberden sonra belki en önemli branşı olan röportajın son yıllarda neredeyse unutulması karşısında, önce teorik ve pratik bilgilerin hatırlanması/yenilenmesi, genç kuşağa röportajın önem ve konumunun kavratılması, nihayet özel olarak sadece özgün ve çeviri röportajlar yayınlayacak bir derginin kadrosunu yetiştirmek. Atölyeye katılanlar, Türkiye ve dünyadan röportaj örneklerini derinlemesine inceleme, farklı gazetecilik yazım türlerinde çalışmalar yapma, edebi gazetecilik alanının sınırlarını keşfetme ve röportaj yazarlığı alanında kariyer başlangıcı yapma olanağını bulacaklar.” “Röportaj Atölyesi”ne katılmak için yaş ve öğrenim koşulu olmadığı, genelde gazetecilik ve edebiyata, özelde de röportaj yazarlığına istekli olan herkesin başvurabileceği belirtildi.

Başvuru formu: 78li.org

Bilgi: roportajatolyesi.blogspot.com

Atölye Adresi: 78’liler Girişimi, Süslü Saksı Sokak, No: 18 Kat:5

Beyoğlu/İstanbul