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Spor

Rooney'nin 3 maçlık cezasına itiraz LONDRA (A.A)

05 Kasım 2011 13:37

-Rooney'nin 3 maçlık cezasına itiraz  LONDRA (A.A) - 05.11.2011 - İngiltere Futbol Federasyonu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, Karadağ ile yapılan maçta kırmızı kart gören Wayne Rooney'ye verilen 3 maçlık cezaya itiraz etti. Federasyonun açıklamasında, ''Hafta içinde Rooney'ye gösterilen kırmızı kartın nedenleri bize yazılı olarak iletildi. Biz de itirazda bulunduk'' denildi. Rooney, Karadağ'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçın 74. dakikasında rakibine kasti tekme attığı için kırmızı kart görmüştü. 26 yaşındaki futbolcu, cezasının onaylanması halinde, İngiltere'nin 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçlarında forma giyemeyecek ve oynamak için takımının çeyrek finale çıkmasını beklemek zorunda kalacak.

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