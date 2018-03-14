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Spor

Rooney'e Cenk Tosun kesiği!

Everton teknik direktöründen yeni karar

14 Mart 2018 18:34

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan Brighton maçından sonra penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce penaltı atışlarıyla ilgili bir karar aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Rooney'nin son kaçırdığı penaltının ardından jet bir karar veren 'Big Sam' lakaplı teknik adam, Türkiye'deki penaltı performansı mükemmel olan Cenk Tosun'u takımın yeni penaltıcısı yaptı.

2008'den beri Türkiye'de 25 penaltı kullanan Cenk Tosun bu atışların 24'ünü gole çevirdi. Bu istatistiğe güvenen Allardyce, penaltı atma görevini Wayne Rooney'den alıp Cenk Tosun'a verdi. 

Cenk'in kaçırdığı tek penaltı ise 6 yıl önce Gazinantepspor forması giyerken İBB kalecisi Eduardo'ya takıldığı atış. Fakat Cenk bu maçta bir gol daha atarak takımını 2-1'lik galibiyete taşımış ve kendini affettirmişti.

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Cenk TosunRooneyEvertonmavilerpenaltıkararBig Sam

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