Rooney istenmeyen adam oldu

Manchester United'da formsuzluğu konusunda eleştirilen ve taraftarından da destek göremeyen Wayne Rooney maç öncesi yapılan seremonide seyircilerden tarafından yuhalandı. Eski milli futbolcu Alan Shearer, Rooney'in milli arenadan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Eski İngiliz milli takım oyuncusu ve ülkenin en sevilen futbol adamlarından biri olan Alan Shearer, Manchester United'lı oyuncunun EURO 2016 sonrasında milli takım kariyerini bitirmesi gerektiğini yazmış, deneyimli futbolcu, geçtiğimiz haftasonu oynanan Malta karşılaşmasından sonra da düşüncelerinin değişmediğini belirtmişti.

Rooney'nin uzun süredir hayranı olduğunu belirten Shearer: "Malta karşısında kendi evimizde rahat 5-6 gol bulabilirdik. 2-0'la maç kazanmak iyi bir sonuç değil" açıklamasını yaptı. Takım kaptanının Wembley'de yuhlanmasını da değerlendiren Alan, "Ülkenin en iyi forvetinin seyircisi tarafından yuhlanmasını görmek istemezdim" dedi.

Yedeğe çekiliyor

Yarın oynanacak Slovakya karşılaşmasında Rooney'nin son kez ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini belirten Shearer, bundan sonra İngiliz futbolcunun yavaş yavaş milli arenadan çekilmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz Futbol Federesyonundan (FA) gelen habere göre, 30 yaşındaki deneyimli forvet yarınki maça yedek bekleyecek.