Rooney çifti alay konusu

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'in yıldız futbolcusu Wayne Rooney ile eşi Coleen Mcloughlin'in yaşadıkları basında alay konusu oldu.





Belçika'da yayımlanan NB gazetesinin spor dünyası isimli bölümünde yer alan haberde, Rooney çiftinin ve ailelerinin özel hayatlarındaki birçok sıra dışı olay, alaylı bir şekilde ele alındı.



23 yaşındaki futbolcu, eşine yılbaşı hediyesi olarak aldığı 110 bin Avro değerindeki 8 silindirli Range Rover marka benzinli otomobile dizel yakıt koyunca İngiltere'nin en işlek otobanında 22 kilometrelik kuyruğa neden oldu.



Sık sık eşini aldatmasıyla da gündeme gelen Wayne Rooney, 48 yaşındaki "anneanne" lakaplı hayat kadınıyla birlikte olmasının ardından yakalanınca kendisini 30 bin Avroluk yüzükle affettirdi. Yine bir hayat kadınına gönderdiği kartı yakalatan Rooney, çeşitli hediyelerle konuyu kapatabildi.



Cheshire kentinde yaptırdıkları villanın harcamalarıyla ilgili kavga sonrasında Rooney, eşine önce tokat atıp ardından da içkiyi yüzüne fırlatınca Coleen, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu çok sayıdaki kredi kartıyla affetti.



Coleen'in 18. yaşının kutlandığı doğumgününde çiftin aileleri yumruk yumruğa kavga etti. Rooney'nin annesi Jeanette ile Coleen'in annesi Collette, doğumgününde şiddetli bir kavgaya tutuşunca güvenlik elemanları araya girmek zorunda kaldı.

