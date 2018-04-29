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BBC Türkçe

Rooney alkollü araba kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı

İngiltere Premier Ligi'nde Everton forması giyen Wayne Rooney, alkollü araba kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Premier Ligi'nde Everton forması giyen Wayne Rooney, alkollü araba kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiliz futbolcunun aracı, Perşembe gecesi Cheshire'daki evinin yakınlarında polis tarafından durduruldu ve milli futbolcu gözaltına alındı.

Cheshire polisi konuyla ilgili açıklama yapmazken Rooney de BBC'nin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

31 yaşındaki forvet oyuncusu geçen hafta, 119 maçta 53 gol kaydettiği İngiltere milli takımını bıraktığını açıklamıştı.

Rooney, Alan Sharer'la birlikte İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü ismi.

2004'ten 2017'ye kadar Manchester United forması giyen Wayne Rooney, bu yaz futbola başladığı kulübü Everton'a geri dönmüştü.

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