Ronnie O'Sullivan'dan Dünya Snooker Şampiyonası'na erken veda

Dünya Snooker Şampiyonası ikinci tur maçında Anthony McGill, Ronnie O'Sullivan'ı 13-12 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Geçen yılın şampiyonu ve dünya iki numarası Ronnie O'Sullivan, 10-6 geriye düştüğü maçta 11-10 öne geçti ve oyunun son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın kalan son dört frameinde 87,136 ve 85 puanlık üç seri üreten McGill, maçı da 13-12 kazanmasını bildi.

Maç sonu konuşan Ronnie O'Sullivan, zihinsel olarak iyi bir durumda olduğunu ve snooker oynamaktan keyif almaya devam etmek için umutlu olduğunu dile getirdi.

O'Sullivan, "Oyunumdan, monoton bir şekilde devam etmekten, harika oynayamamaktan ve harika oynayamadığım için keyif alamamaktan hoşlanmıyordum. Ancak bu akşam her şey istediğim gibi olmasa da zihinsel olarak bunu kontrol edebildim ve odaklanarak mücadele etmeyi deneyebildim. Yalnızca oynamayı sevdiğim için geri gelmeyi başardım" dedi.

Spor psikologu Steve Peters'la çalışan Ronnie O'Sullivan bu ortaklığın kendisine sağladığı olumlu havadan da bahsetti ve ekledi:

"Ara sıra harika hissediyorum. Bununla alakalı alakalı sorun yaşıyordum. Steve Peters'la çok sıkı çalıştım. Buradan aldığım en iyi şey snookerdan keyif almam ve keyif alacak yolu da buldum. Kaybetmek hayal kırıklığı yaratıyor ama snooker oynadığım iyi bir hayatım var. Benim için [bu sezon] sona erdi, ancak daima daha iyi olacak." (Eurosport Türkiye)