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Spor

Ronnie O'Sullivan, 7. kez Dünya Şampiyonu oldu

03 Mayıs 2022 00:30

Dünya Snooker Şampiyonası finalinde Ronnie O'Sullivan, Judd Trump'ı devirerek yedinci kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı. O'Sullivan en 2020'de şampiyon olmuştu.

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