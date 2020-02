Rönesans Holding ve Port of Rotterdam'dan işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - RÖNESANS Holding, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi için Hollandalı Port of Rotterdam şirketiyle çerçeve işbirliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Rönesans Holding, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirmeyi planladığı petrokimya yatırımı ile bölgenin kalkınmasına öncülük etmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Port of Rotterdam ile imzaladığı çerçeve anlaşmayla bölgeye yabancı yatırım çekmek için de çalışma başlatılacağı belirtildi.

Rönesans Holding ile Port of Rotterdam arasında 17 Eylül\'de Hollanda’da düzenlenen imza törenine Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Port of Rotterdam CEO’su Allard Castelein’ın katıldı. İşbirliği kapsamında, Rönesans Holding, limanın yönetim, işletme ve operasyonundan sorumlu, Hollanda hükümeti ve Rotterdam Belediyesi’nin sahibi olduğu Port of Rotterdam’ın tecrübesini Türkiye’ye taşımayı amaçlıyor.

Açıklamanın devamında, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirilecek projelerin öncelikle petrokimya tesislerine odaklanacağı belirtildi. Bölgede inşa edilecek endüstriyel tesislerin petrokimya ürünlerini Türkiye’de üretip bu ürünlerin ithalatını sonlandırarak, Türkiye’nin döviz cari açığını azaltacağı, ülke ekonomisine ve istihdamın artmasına büyük katkı sağlayacağı bildirildi.

