Rönesans düşünürü Machiavelli için tutuklama emri bulundu

Bir İngiliz akademisyen, Rönesans siyaset kuramcısı Niccolo Machiavelli için 500 yıllık bir tutuklama emri buldu. Modern siyaset kuramcılarının atası sayılan Machiavelli 1513 yılında yazdığı, ancak ölümünden sonra yayınlanan Prens kitabı ile biliniyor.

Manchester Üniversitesinden Profesör Stephen Milner kaza eseri keşfettiği tarihi dökümanı kasaba tellalları ile ilgili araştırması sırasında buldu . Floransa arşivelerinde bulunan 1513 yılından kalma döküman, şehir meydanında Machiavelli'nin tutuklanması kararının okunduğunu belgeliyor.

Rönesans tarihçilerine göre karar 1512 yılında Medici ailesinin Floransa'nın kontrolunu yeniden ele geçirmesi sonucunda çıkarıldı. Mediciler, tahta döndükten sonra Machiavelli'nin kendilerine karşı komplo kurduğu şüphesiyle tutuklama emri çıkarttı. Karar üzerine tutuklanan Machiavelli, işkence'den geçirilerek şehrin dışında ev hapsine mahkum edildi.

Tarihçiler Niccolo Machiavelli'nin en önemli eseri Prens'i Medici ailesinin onayını geri kazanmak için yazdığını belirtti. Medicilerin dönüşünden sonra durumu gittikçe kötüleşen Machiavelli 1527 yılında yoksulluk içinde ölmüştü.