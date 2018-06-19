Ronaldo'yu görmek için 5 bin 100 kilometre pedal bastı

Dünya Kupası yolculuğu yapan çılgın taraftarlara bir yenisi daha eklendi. Portekizli bisikletçi Helder Batista, Cristiano Ronaldo'yu görebilmek için tam 5 bin 100 kilometre pedal bastı.

Dünya Kupası çılgınları bitmiyor. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden değişik yollarla Moskova'ya gelen taraftarlara bir yenisi daha eklendi.

Portekizli bisikletçi Helder Batista, sıkı bir Cristiano Ronaldo hayranı. Batista, 6 Mayıs'ta Lizbon'un kuzeyindeki Alenquer şehrinden bindiği bisikletiyle 5 bin 100 kilometre kat ederek, Moskova'ya vardı.

Yaklaşık 45 gün süren yolculuğunda en fazla bacaklarını ısıran sineklerden şikayetçi olan Helder, ilk maçı otelden takip ettiğini söyledi.

Çılgın taraftar, bu zorlu yolculuğunu Portekiz Milli Takımı'nın kamp yaptığı Kratovo şehrinde sonlandıracak.