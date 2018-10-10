Ronaldo'nun yönetmeni sponsoru arıyor

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - DÜNYACA ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo\'nun reklam filminde yönetmen koltuğuna oturan Ümmiye Koçak\'ın kurduğu Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu, davet edildikleri Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali\'ne gidebilmek için kostüm ve ulaşım sponsoru arıyor. Kadınlar, sponsor bulunmaması halinde ise limon bahçesinde çalışmanın planlarını yapıyor.

21-22 Kasım tarihleri arasındaki organizasyona \'Baba Ben Geldim\' ve \'Başardık\' isimli oyunlar ile katılacak olan Ümmiye Koçak liderliğindeki 8 kadın, yeni oyunlar için gerekli olan kostüm giderleri ve Türkiye içindeki ulaşım masraflarının karşılanmasını istiyor. Kuruldukları günden bu yana Mersin\'i ve Türkiye\'yi temsil ettiklerini dile getiren Ümmiye Koçak, \"9 kişi ile birlikte ilk defa yurt dışına gideceğiz. Herkes diyor ki, \'Köylü kadınları hiçbir yere gidemez.\' Ben de bir köylü kadınıyım, hepimiz köylü kadınıyız. Biz yurt dışına gidiyoruz, tiyatro festivaline gidiyoruz, cümbür cemaat. \'Baba Ben Geldim\' ve kendi yazdığım başarı hikayemizi oynayacağız. Biz başardık. Biz bunu Toroslar\'ın zirvesinde başardık. Yeni oyunumuzun ismi de \'Başardık\'. Belgesel niteliğinde gerçekleri yazdım. İki oyun sergileyeceğiz\" dedi.

\'MERSİN\'İ VE TÜRKİYE\'Yİ TEMSİLEN GİDİYORUZ\'

Sponsorluk ücreti olarak yüksek tutarlar istemediklerini vurgulayan Koçak, \"Çok büyük meblağlar istemiyoruz. Organizasyon bizim masraflarımızı karşılıyor. Yeni yazdığımız oyunun kostümleri için sponsor arıyorum. Çünkü biz Mersin\'i ve Türkiye\'yi temsilen gidiyoruz. Anadolu kadınının sesi olarak oraya gidiyoruz, kendimizi anlatmak için gidiyoruz. Oraya gümbür gümbür gidelim, Mersinimizi, Türkiyemizi çok güzel bir şekilde temsil edelim istiyorum\" ifadesini kullandı.

\'GEREKİRSE BAHÇEDE ÇALIŞIRIZ\'

Bugüne kadar hiçbir zorluk karşısında pes etmediklerini, sponsorsuz kalmaları durumunda da geri adım atmayacaklarının altını çizen Koçak, şöyle konuştu:

\"Ben umutluyum. Mersinimizden ve kurumlarımızdan geri dönüş olur diye bekliyorum. İnşallah sanatsever insanların dönüşü olur diye bekliyorum. Olmazsa pes edecek miyim? Hayır! Hiçbir şey kolay değil. Gerekirse oyuncularımla birlikte yevmiyeye gideriz. Bağ, bahçede çalışırız, limon keseriz. Üst üste biriktiririz paralarımızı, masraflarımızı karşılar yine gideriz ama bu bizi biraz üzer. Biz Mersinimizin adını tüm dünyaya duyurduk. Mersinimizden bizi destekleyen olmadığı için üzülürüz. Hiç sevmediğim bir şey insanlardan bir şeyler istemek ama bu beni aşan bir şey. Hiçbir sponsor olmasa bile kendi imkanlarımızla gideriz. Kimse şunu düşünmesin, \'Biz sponsor olmazsak belki bu köylü kadınları bunu bırakır da aradan çekilir\' diye düşünmeyin. Biz asla pes etmeyiz. Hepimiz birlik oluruz, yevmiyeye gideriz. Çalışıp üst üste koyarak ihtiyaçlarımızı karşılarız, oraya gideriz. Biz oraya Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatma’nın torunları olarak gidiyoruz. Biz Çukurova’danız, biz Anadolu’yuz.\"



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