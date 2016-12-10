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Spor

Ronaldo'nun yıllık kazancı 228 milyon Euro

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, vergi kaçakçılığı yaptığı yönünde çıkan haberler üzerine yılllık gelirini açıkladı

10 Aralık 2016 11:23

Ronaldo’nun 2015 senesinde 228.2 milyon Euro (837 milyon TL) net gelir elde ettiği açıklandı.

Ronaldo’nun kazanadığı bu paraların sadece 23.5 milyon Euro kadarı İspanya içinden. Portekizli’nin diğer gelirleri de yıldız oyuncunun dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı ticari faaliyetlerden ve sponsorlardan geliyor.

Bu hesaplara göre Ronaldo 2015 senesinde günlük 2 milyon 291 bin 263 TL kazandı.

Ronaldo’nun Real Madrid'den aldığı ücretin yanı sıra, Nike, Armani, Tag Heuer, CR7 gibi markalarla birlikte otellerinden kazandığı rakamın toplamı 228 milyon Euro'yu buluyor.

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