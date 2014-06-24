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Spor

Ronaldo'nun yeni saç modeli ameliyat ettirdiği çocuğa jest mi?

Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki zikzak desenli yeni saç kesimi ile uluslararası basında merak uyandırdı

24 Haziran 2014 10:08

Ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda merak uyandıran yeni saç stilinin beyin ameliyatı geçiren küçük bir çocuğa jest olduğu öne sürüldü. Saçlarını küçük çocuğun yaralarıyla aynı biçimde kestiren futbolcunun ameliyat parasını da ödediği belirtildi. Ronaldo ise iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 2-2lik beraberlikle sonuçlanan Portekiz –ABD maçında forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo, zikzak desenli yeni saç kesimi ile uluslararası basında merak uyandırdı. 

İnternette dolaşan bilgiler, Ronaldo’nun saçındaki zikzak deseninin basit bir stil değişikliği olmadığı yönünde. Ünlü futbolcunun kafasının sağ tarafında bulunan bu desenin, Erik Ortiz Cruz adlı küçük bir çocuk için yapılan bir jest olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Ronaldo, beynindeki tümörün alınması için ameliyat olan Erik’in 63 bin euroluk hastane masraflarını üstlenmişti. Ronaldo’nun dünya kupasında dikkat çeken yeni saç stilini de Erik’in kafasındaki ameliyat izine ithafen değiştirdi iddia ediliyor.

İddialara henüz yanıt vermeyen ünlü futbolcu, yaptığı yardım ve hayır işleri hakkında genel olarak açıklama yapmayı sevmeyen biri olarak da biliniyor.

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