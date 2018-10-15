Ronaldo'nun savunma maliyeti: 1 milyon dolar

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz iddialarından aklanmak için şimdiye kadar 1 milyon dolar harcadığı bildirildi.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo şu sıralar hakkında çıkan tecavüz iddiaları ile uğraşıyor. Amerikalı eski model Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle yeniden yargı yolunu tutarken, Portekizli yıldız da kendisini savunması için bir hukuk firmasının yanısıra eski bir polis yetkilisi ve halkla ilişkiler şirketiye yöneticisiyle de anlaştı. Ronaldo'nun cebinden savunma için şimdiye kadar 1 milyon dolar çıktı.

Öte yandan İtalyan La Gazzetta dello Sport, Mayorga'nın avukatlarının mahkemeye yeni deliller sunacağını yazdı. Habere göre avukatlar, 2010'da yapılan 375 bin dolarllık anlaşmanın geçerli sayılmaması ve DNA örneklerinin yeniden incelenmesini talep edecek.