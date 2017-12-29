Ronaldo’dan Coutinho’ya nasihat: Barcelona, Brezilyalılara iyi davranmıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo'dan adı Barceleno'yla transfer dedikodularıyla karışan Philiph Coutinho'ya ilginç uyarı geldi. Geçmişte hem Real Madrid hem de Barcelona'da top koşturan Ronaldo,Katalan kulübünü Brezilya'lı futbolculara iyi davranmamakla suçladı.

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, ülkesinde yayım yapan Esporte Interativo'ya yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

1996/97 sezonunda Katalan kulübünde top koşturan efsanevi golcü, Barcelona'nın Brezilyalı futbolculara iyi davranmadığını söyleyerek Liverpool'un yıldızına dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ronaldo, "Neymar, Romario, Ronaldinho ve ben... Geçmişte Barcelona'ya büyük katkılar vermiş oyuncular olarak hepimize kötü davranıldı." ifadelerini kullandı.(Fanatik)