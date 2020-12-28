Ronaldo, yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek 21'inci "yüzyılın" en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2020 Küresel Futbol Ödülleri sahiplerini buldu. Dubai'de gerçekleştirilen törende, İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 21'inci yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi. Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile ve dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri'nde Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek ödülün sahibi oldu.

İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.