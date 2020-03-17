Ronaldo 39 yaşına kadar Juve'de kalacak

Juventus kulübünün, Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliklerini yeni bir sözleşme ile 39 yaşına kadar uzatmak istediği iddia edildi.



Tuttosport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun hem Serie A'ya hem de Juventus'a yaptığı büyük katkının artarak devam etmesini isteyen Agnelli ailesinin sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.



Siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Ronaldo'ya Juventus kulübünün 39 yaşına kadar sürecek bir kontrat önereceği ileri sürüldü.

Yıllık 31 milyon Euro kazanıyor

Serie A'da Juventus formasıyla sezona ara verilene kadar sadece Brescia maçını kaçıran Ronaldo, İtalyan devinden yıllık 31 milyon Euro kazanıyor.



Yeni sözleşme teklifinin ise bu miktardan daha yüksek olacağı ifade ediliyor.

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