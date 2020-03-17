İtalyan Futbolcular Birliği: Durum çok ciddi Serie A ancak mayıs ya da haziran ayında başlayabilir

İtalyan Futbolcular Birliği (AIC) Başkanı Damiano Tommasi, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınının geldiği seviyede durumun çok ciddi olduğuna işaret etti.

Damiano Tommasi, Serie A’nın ancak mayıs ya da haziran ayında yeniden başlayabileceğini, bunun da salgınla nasıl baş edileceğine bağlı olduğunu söyledi.

Virüsün çıkış noktası olan Çin’den sonra en kötü durumda olan İtalya’da ülkenin tamamı karantina altına alındı.

"Juventus 100'ünn üzerinde insanı karantinaya aldı"

Durumun ciddiyetini vurgulayan Tommasi, "Konu futbol olunca sadece oyuncuların güvenliğini düşündüğümüzü zannediyorlar ama bir takımın arkasında dünya var.



İlk vaka Serie C’deki Pianese’de tespit edildi ve takımdaki malzemeci şu an yoğun bakımda. Juventus 100’ün üzerinde insanı karantinaya aldı. Bu sadece bizim değil, tüm Avrupa’nın problemi" diye konuştu.