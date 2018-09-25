Ronaldo ve Messi'ye sert tepki: Saygısızlar!

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modric'in en iyi futbolcu seçildiği ödül töreninde en çok konuşulan konulardan biri de Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin bu törene katılmaması oldu.

Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri olan Fabio Capello, törene gelmemeleri dolayısıyla eleştirilerini bu iki yıldıza yöneltmekten çekinmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan futbol adamı, "Messi ve Ronaldo’nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA’ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Kaybettiğin zaman da kazandığı gibi asil bir duruş sergilemelisin" diye konuştu.

En iyi futbolcu ödülünü alan Modric ise, "Messi ve Ronaldo'yu burada görmeyi isterdim" açıklamasında bulundu.