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Spor

Ronaldo ve Messi, Libertadores finalini birlikte izleyecek

İki yıldızın 10 yıllık Ballon d'Or hegemonyasına dün gece Hırvat yıldız Luka Modric son vermişti

04 Aralık 2018 23:24

İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'da yıllar süren bir rekabetin başrolleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Libertadores finalinde sahne alacak River Plate-Boca Juniors maçını statta birlikte izleyecek. İki yıldızın 10 yıllık Ballon d'Or hegamonyasına dün gece Hırvat yıldız Luka Modric son vermişti.

Arjantin'de çıkan olaylar nedeniyle 2. ayağı 9 Aralık tarihinde Real Madrid'in stadı olan Santiago Bernabeu'da oynanacağı açıklanan Superclasico'da ezeli rakip olan ikili bir araya gelecek.

Real Madrid'den ayrıldığından bu yana ilk kez Bernabeu'ya ayak basacak olan Cristiano Ronaldo, maçı yerinde izleyecek.

Lionel Messi de İspanya Futbol Federasyonu'ndan karşılaşma için bilet talep eden futbolcular arasında.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran bu ikiliyi bir araya getirmeyi planlıyor.

Libertadores finalinin ilk ayağı Boca Juniors'ın evinde 2-2 sonuçlanmıştı.

Ballon d'Or hakimiyetine Modric son vermişti

Dün açıklanan yılın en iyi futbolcusu ödülü Ballon d'Or (Altın Top) Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in olmuştu.

10 yıldır Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi’nin aldığı ödülde, ikilinin hegemonyasına Hırvat yıldız son vermişti.

Ayrıca Lionel Messi, 12 yıl aradan sonra ilk kez Ballon d'Or yarışında ilk 3'ün dışında kalmıştı.

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