Ronaldo tecavüz iddiası ile ilgili konuştu: Davayı kazanacağımızdan eminiz!

Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga isimli eski bir modele tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılması konusunda konuştu. Yıldız oyuncu, “Avukatlarım konuyla ilgili kendilerinden eminler. Gerçek her zaman ortaya çıkar” dedi.

“Saha içinde ve dışında örnek bir insan olduğumdan yüzde yüz eminim.” görüşünü dile getiren Ronaldo, “Her zaman gülen ve mutlu bir insanım. Harika bir kulüpte oynuyorum, harika bir ailem ve 4 çocuğum var. Sağlıklıyım ve her şeyi sahibim, geri kalanlar beni etkilemez. Bu durumla ilgili yalan söylemiyorum. Avukatlarım ve tabii ki ben davayı kazanacağımızdan eminiz” diye konuştu.

Temmuz ayında Real Madrid’din Juventus’a 112 milyon Euro maliyetle transfer olan Ronaldo, ligde zor günler geçiren İspanyol deviyle ilgili soruları da yanıtladı. Eski takım arkadaşı Isco’nun, “Birisi gitti diye Real Madrid ağlamaz” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Bu iyi (gülerek). Kimse ağlamamalı.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Juventus’taki son iki ayının harika geçtiğini kaydetti ve “Adaptasyon sürecim güzel gidiyor. Real Madrid ve Juventus’u karşılaştırmak istemiyorum. İkisi de inananılmaz ve fantastik takımlar. Manchester United ve Real Madrid’in ardından Juventus gibi büyük bir takımda yeni bir sayfa açtığım için mutluyum. Şu anda Real Madrid’in durumuyla ilgili hakkında konuşmak bana düşmez” görüşlerini dile getirdi. Eski takımı Manchester United ile oynayacakları konusunda heyecanını gizlemeyen Cristiano Ronaldo, “Geri döndüğüm için büyük heyecan içerisindeyim. Tarihi hakkındaki her şeyi biliyorum. Burada kupalar kazandım. Sir Alex Ferguson gibi asla unutmayacağım bir kişiye iyi dileklerimi sunmak isterim. Zor bir maç olacak. Manchester United güçlü bir takım; ancak teknik direktörümüzün istediği gibi oynarsak maçı kazanmak için büyük bir şansımız olur. Bunu rakibi küçümsemek için söylemiyorum” açıklamalarını yaptı.