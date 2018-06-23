"Ronaldo tarihin en iyisi"

Portekiz'in savunmacılarından Jose Fonte, düzenlenen basın toplantısında Cristiano Ronaldo'yu tarihin en iyisi olarak işaret etti.

Biz Portekizliler için en iyisi Ronaldo diyen Fonte "Maradona da Pele de muhteşem oyunculardı ve inanılmaz seviyelere çıkmışlar ancak biz Portekizliler için tarihin en iyisi Cristiano. Bu tamamen göreceli bir kavram. Cristiano Portekiz'in bir parçası ve ona sahip olmaktan dolayı gurur duyuyor. Tüm rekorları kırıyor ve sürekli gol atıyor. Bu inanılmaz bir şey" şeklinde konuştu.

İspanya'nın İran karşısında zorlanmasına da değinen 34 yaşındaki oyuncu "İspanya - İran maçını izledik. İspanyollar adına oldukça zorlu geçti. Ancak bizim karşılaşmamızın da bu şekilde geçeceği anlamı çıkartılmamalı. İran maçını rahatlıkla alabilecek bir kaliteye sahibiz. İran'ın ne kadar dengeli ve organize bir ekip olduğunun farkındayız. Gruptan çıkmak için de kazanmak zorundalar. Biz de çok sıkı hazırlanıyoruz ve bir üst tura çıkacağımızdan eminiz" dedi.