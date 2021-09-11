Ronaldo'suz Juventus'un yüzü gülmüyor

Serie A'nın 3. haftasında Juventus karşısında 1-0 geriye düşen Napoli mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İtalyan oyuncu Lorenzo Insigne, Napoli formasıyla 400. maçına çıkarak kulüp tarihine geçti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Napoli, Juventus karşısında galip gelerek ligde 3'te 3 yaptı.

Karşılaşmanın başında konuk ekip 10. dakikada Morata ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım 57'de Politano ile skora dengeyi getirdi.

Juventus'u yıkan gol ise 85'te Kalidou Koulibaly'den geldi. Senegalli oyuncu ceza sahasında seken topu ağlarla buluşturdu ve Napoli'ye galibiyeti getirdi.

Ligde çıktığı 3 maçı kazanan Napoli puanını 9 yaptı. Juventus ise üst üste 2. kez yenilgiye uğradı ve 1 puanda kaldı.

500. maçına çıkan Lorenzo Insigne, Napoli'de Marek Hamsik'in ardından en çok maça çıkan oyuncu oldu.