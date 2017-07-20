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Spor

Ronaldo, Sneijder'e rakip oldu

Xaxa'ya rakip: Zela

20 Temmuz 2017 14:00

Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen günlerde Wesley Sneijder’in bar açtığı İbiza’da mekana ortak oldu. 32 yaşındaki Portekizli’nin ortak olduğu restorant Zela’nın diğer partnerleri de oldukça tanıdık isimler.

Sneijder’e rakip olan Ronaldo’nun ortakları tenisçi Rafael Nadal, şarkıcı Enrique Iglesias ve basketbolcu Pau Gasol. Sneijder ve Yolanthe Cabau, İbiza’da bu isimler ile rekabet edecek.

İşte Ronaldo'nun veliahtı!

Sneijder ve Yolanthe çifti, 22 Haziran'da Xaxa isimli mekanı açarak; İtalya’da şarap üretim ve Çin’deki futbol hocalığı şirketinin ardından, üçüncü bir işkolunda daha piyasaya adım atmıştı.

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