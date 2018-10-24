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Spor

Ronaldo, Sir Alex Ferguson'la buluştu

"Büyük bir koç ve herşeyin üzerinde harika bir adam"

24 Ekim 2018 21:07

Manchester United'ın stadı Old Trafford'da büyük bir buluşma gerçekleşti. Sir Alex Ferguson ile Cristiano Ronaldo, Juventus maçının ardından bir araya geldi.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, yıllar sonra eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'la bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United-Juventus maçının ardından eski teknik direktörü Alex Ferguson'un yanına giden Ronaldo görüşmeden bir de fotoğraf yayınladı.

Ronaldo, paylaşımına "Büyük bir koç ve herşeyin üzerinde harika bir adam. Bana sahanın içinde ve dışında çok şey öğretti. Seni yeniden sağlıklı görmek harika patron" yazdı.

Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren İskoç futbol adamı, yaklaşık bir ay boyunca hastanede kalmıştı.

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