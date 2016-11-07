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Spor

Ronaldo servete imza atıyor!

Ronaldo'nun yeni sözleşmesiyle haftalık 560 bin Euro kazanacağı kaydedildi

07 Kasım 2016 11:44

Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldığını ve imzaların yarın Santiago Bernabeu Stadı’nda atılacağını açıkladı.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, yarın Ronaldo ve kulüp başkanı Florentino Perez imza töreni düzenleyecek.
Manchester United’dan 2009 yılında Real Madrid’e transfer olan Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi, Haziran 2018’de sona eriyordu. Ronaldo'nun yeni sözleşmesiyle haftalık 560 bin Euro kazanacağı kaydedildi.

Sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Ronaldo, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 36 yaşında olacak.

Ronaldo, Real Madrid ile şimdiye kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası kazanırken, bireysel olarak da 3 kez gol kralı olup, 2 kez Altın Top ödülüne layık görüldü.

 

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