Ronaldo sadece 10 adet üretilecek Bugatti'nin yeni modelini 9.4 milyon dolara satın alacak

Juventus'un Portekizli başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, iddiaya göre otomobil koleksiyonuna çok önemli bir model daha ekledi. Bugatti'ye olan ilgisiyle bilinen futbolcu, Ettore Bugatti'nin 110. doğum gününe özel olarak ürettiği, yaklaşık 1600 beygir güç üreten motora sahip, sadece 10 adet üretilecek olan ve fiyatının da 9.4 milyon dolar olduğu tahmin edilen Centodieci modelini satın aldığı söyleniyor.

TuttoSport’un haberine göre Cristiano Ronaldo ‘egzotik’ otomobil koleksiyonuna bir yeni model daha ekledi.



Ünlü spor otomobil üreticisi Bugatti’ye olan ilgisiyle bilinen futbolcu markadan bugüne kadar Veyron, Chiron ve 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nın en pahalısı olan La Voiture Noire modellerini satın aldığı biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Chiron modeliyle bir fotoğraf paylaşımında da bulundu.

Bugüne geldiğimizde ise Ettore Bugatti’nin 110. doğum gününe özel olarak Chiron altyapısı üzerine geliştirdiği otomobilinden satın aldığı iddia ediliyor. Ronaldo ve Bugatti tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2.4 saniyede 100 kilometreye çıkıyor

2019 yılı yaz mevsiminde ortaya çıkan Centodieci, markanın efsane modeli olan EB110’dan esinlenerek tasarlandı. 8 litrelik hacmi olan motoru 4 turbo besliyor. W16 yani 2 adet V8 motorun üst üste konularak oluşturulduğu ünitesiyle mühendislik sınırlarını zorlayan otomobil tam 1577 beygir güce sahip.



Böylelikle Chiron modelinde 100 beygir daha güçlü oluyor. 0’dan 100 km/s hıza 2.4 saniyede ulaşan bu otomobil en fazla 380 km/s hıza çıkabiliyor.

Dünya genelinde toplamdan 10 adet üretilecek olan bu otomobilin fiyatı ise 9.4 milyon dolar olarak belirtiliyor. Aracın teslimatları ise 2021 yılında başlayacak!