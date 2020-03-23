Ronaldo, Portekiz'deki hastanelere malzeme tedarik edecek

Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan menajerlerinden Jorge Mendes ile birlikte ülkesinde Koronavirüs'le mücadele eden hastanelere malzeme tedarik etme kararı aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan hastanelere yardım edecek.

Salgın nedeniyle yaşamına ailesiyle birlikte Madeira'da toplumdan ayrı bir şekilde devam eden yıldız futbolcu, ülkesi Portekiz'deki hastanelerin eksiklerini gidermek için de çalışmalara başladı.

Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istedi.

Jorge Mendes, hali hazırda Lizbon'da bulunan Sao Joao Hastanesine 3 vantilatör ve 200 tıbbi önlük yardımı yapmıştı.