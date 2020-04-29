Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez'den '7. Koğuştaki Mucize' paylaşımı

Brezilyalı futbolcu Neymar ve ünlü DJ Snake'in ardından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyenler arasına Meksikalı oyuncu Thalia ile Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Latin Grammy ödüllü şarkıcı Thalia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filminden çok etkilendiğini dile getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaşarak, "Güzel film, siz izlediniz mi?" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini 137 milyon takipçili Instagram hesabından önermişti.

Neymar, "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullanmıştı.

İynemli, bu paylaşımından sonra Neymar'a teşekkür etmişti. Oyuncu, Instagram sayfasından "Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınlamıştı.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı filmde Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya da rol alıyor.

Film sinemalarda vizyonda olduğu dönemde 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.