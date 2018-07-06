Ronaldo için kritik gün yarın: 07.07.CR7

Dünya futbolunda dev bir transfer gerçekleşmek üzere. Juventus'un, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

İtalya basını, Torino temsilcisinin Portekizli yıldız için bir kampanya yürüttüğünü iddia etti.

Çizme basını; ''07.07.CR7'' sloganı ile Juventus'un bu transferi Cumartesi günü açıklamayı planladığını öne sürerken, 100 Milyon avro bonservis bedeli için '100 yılın transferi' vurgusunu yaptı.

Bu dev transfer gerçekleşirse, Ronaldo 3 yıl için 120 milyon Euro kazanacak. Juventus, kadrosuna bir dünya yıldızı katmaya hazırlanırken, bir efsanenin vedasıyla üzülmüştü.

Torino ekibinin tecrübeli eldiveni Giuanluigi Buffon, Paris Saint Germain ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan kalecinin Fransız temsilcisiyle her konuda anlaştığı ve resmi imzanın kısa sürede atılacağı iddia edildi.