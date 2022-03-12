Ronaldo futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham karşısında attığı iki golle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Cristiano Ronaldo, bu gollerle profesyonel futbolun en golcü futbolcusu olmayı başardı.

İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ı ağırlayan Manchester United, zorlu mücadelenin ilk yarısını Cristiano Ronaldo’nun golleriyle 2-1 önde tamamladı. 37 yaşındaki Portekizli Ronaldo, attığı iki golle futbol tarihine geçti.

Tottenham maçında ağları iki kez sarsan Cristiano Ronaldo, toplam gol sayısını 806 yaparak profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı. Efsane futbolcu Josef Bican’ı geride bırakan (805 gol) Ronaldo, bu sezon Premier Lig’de attığı gol sayısını da 11’e yükseltti.