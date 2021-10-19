Eski milli futbolcu Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyi 5 futbolcuları arasında olmadığını söyledi.

Bir dönemin önemli İtalyan orta saha oyuncularından Antonio Cassano, Bobo TV'nin Twitch yayınında yaptığı açıklamayla Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyileri arasında yer almadığını söyledi.

39 yaşındaki eski futbolcu, "Drama bitti! Cristiano Ronaldo tarihin en iyileri arasında mı? Ronaldo en iyi ilk 5'te bile değil" dedi. Cassano, "Messi, Ronaldo (fenomen), Pele ve Maradona, Cristiano Ronaldo ile karşılaştırınca farklı seviyedeler." diyerek Portekizli yıldızın geride olduğunu savundu.

Antoino Cassano kimdir?

12 Temmuz 1982 doğumlu eski orta saha oyuncusu kariyerinde Roma, Milan, Inter, Real Madrid gibi dünya takımlarında boy gösterdi.

Cassano, Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşarken iki kez de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri

5 Şubat 1985 doğumlu Cristiano Ronaldo Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. Portekizli yıldız 12 yıl aranın ardından Kırmızı Şeytanlar'a döndü.

36 yaşındaki süper star 34 kupa kazanırken sayısız kişisel ödül de aldı. Ronaldo 5 kez Ballon D'Or'un yanı sıra 3 kez UEFA tarafından Avrupa'da yılın oyuncusu ve 2 kez FIFA tarafından yılın futbolcusu ödüllerini kazandı.