Ronaldo emekli olacak mı?

Dünya Kupası'na erken veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo milli takım kariyerini tartışmak için zamanın uygun olmadığını dile getirdi. Gelecek Dünya Kupası'nda 37 yaşında olacak Ronaldo'nun milli takımdan emekli olması beklenmiyor.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çeyrek final göremeden Dünya Kupası'na veda etti.

Portekiz'in, Uruguay'a elenmesinin ardından gelecek Dünya Kupası'nda 37 yaşında olacak Ronaldo'nun milli takım kariyeri de tartışmaya açıldı.

Dünya kupalarında oynadığı 5 eleme maçında da gol atamayan Ronaldo milli takımdan emekli olup olmayacağı sorularına kaçamak yanıt verdi. Şu anda bu tartışmaya açmak için doğru zaman olmadığını vurgulayan Ronaldo; "Takım olarak elimizden geleni yaptık. Rusya'dan başımız dik ayrılıyoruz. Bu takım gelecekte de dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam edecektir" dedi. Portekiz teknik direktörü Fernando Santos ise Ronaldo'nun milli takıma daha verecek çok şeyi olduğunu vurguladı.

Santos yıldız oyuncudan milli takımda kalıp; deneyimlerini genç oyunculara aktarmasını istedi.