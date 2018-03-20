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Spor

Ronaldo: Dünyanın en iyi oyuncusuyum

"En iyi olduğumu sahada gösteriyorum"

20 Mart 2018 19:38

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Pepe ve Rui Patricio'yu geride bırakarak, ülkesi Portekiz'de bir kez daha yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Yıldız oyuncu ödül töreni sonrası yine iddialı açıklamalar yaptı. LaLiga'daki son Girona maçında 4 gol birden atarak, gol krallığı yarışında yeniden iddialı duruma gelen Ronaldo, dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu savundu.

Bu açıklamanın kendini beğenmişlik olarak nitelendirilmemesini gerektiğini belirten Ronaldo, "Her zaman en iyi olduğumu söylüyorum. Çünkü buna sadece inanmakla kalmıyor; her seferinde sahada da gösteriyorum" dedi. 

Ronaldo parlak kariyeri boyunca 5 kez Altın Top, 2 kez de FIFA yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü. Ödül törenine Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Pepe, Göztepe'nin file bekçisi Beto ve eski Fenerbahçeli Bruno Alves de katıldı.

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