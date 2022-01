Ronaldo'dan Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını eleştiren paylaşıma yorum: "Gerçekler"

Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'ye verilen Altın Top ödülüne tepkisi sürüyor. Portekizli instagram'da ödülün Messi'ye verilmemesi yönündeki bir yorumu beğendi ve "Gerçekler" ifadesini kullandı.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, 7. kez kazanırken; Arjantinli oyuncunun bunu hak etmediği şeklindeki yorumlar yapılmıştı.

Ronaldo'dan yalanlama

Törene katılmayan Cristiano Ronaldo'yla ilgili olarak, France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre, "Cristiano’nun tek bir amacı var, o da Messi’den daha fazla Ballon d’Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bana söyledi" derken, Cristiano Ronaldo olayı yalanlamıştı. Portekizli oyuncu ise Ferre'nin açıklamasına, ""Pascal Ferre yalan söyledi. Kendini ve çalıştığı yayının tanıtımını yapmak için adımı kullandı. Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, Fransa Futbolu'na ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygı duymadan bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez. Ve bugün yine yalan söyledi, galada olmadığımı, var olmayan bir karantinayla haklı çıkardı" açıklamasını yapmıştı.

"Gerçekler"

Ronaldo'nun Messi'ye verilen 7. Altın Top ile ilgili tepkisi sürüyor. Bir instagram hesabında ödülün neden Messi'ye verilmemesiyle ilgili bir yorum yer aldı. Yorumda, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve altına "Gerçekler" yorumunu yaptı.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

Lewandowski yılın forveti seçildi

İlk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu. Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynayan Lewandowski, geçen sezon attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971-72 sezonundan beri kırılamayan Bundesliga rekorunu ele geçirmişti.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.