"Ronaldo büstünden beter": İskoç takımın stadyumuna koyduğu 'Cesur Yürek' heykeli alay konusu oldu

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İskoç futbol kulübü Brechin City'nin stadyumunun önüne dikilen 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kişi heykeli, Madeira Havalimanı'ndaki Cristiano Ronaldo büstüyle kıyasladı.

Heykel, İskoç savaşçı William Wallace'ı, Mel Gibson'ın 'Cesur Yürek' filminde canlandırdığı haliyle yorumluyor.

Heykel, ilk olarak filmin yayımlandığı yılda Ulusal Wallace Heykeli'ne eklenmesi için yapılmıştı.

Takım, heykelin stadyumun dışına konulduğunu açıkladıktan sonra birçok kişi eserle sosyal medya üzerinden alay etti.

Gazeteci Mark Sparrow, "Madeira Havalimanı'ndaki Cristiano Ronaldo heykelinin çirkinliği Brechin FC stadındaki bu Cesur Yürek heykeli tarafından geçildi. Nereden başlasam bilmiyorum" yazdı.

Bir başka kullanıcı da Wallace'ın yanındaki kafası kesilmiş rakibini de 'This is Spinal Tap' filmindeki bas gitarist Derek Smalls'a benzetti.